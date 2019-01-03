Лишённый медали ОИ за допинг атлет вернулся в сборную РФ

Чемпион мира по тяжёлой атлетике Апти Аухадов вернётся к тренировкам со сборной России после дисквалификации за применение запрещённых препаратов.
Аухадов приедет на январский сбор национальной команды в подмосковную Рузу, сообщает ТАСС.
Спортсмен был лишён серебра Олимпийских игр — 2012. Изначально атлета отстранили на два года, однако позднее срок наказания был увеличен ещё на шесть месяцев. Срок дисквалификации истёк 10 декабря 2018 года.
WADA призвали поторопиться с решением по РУСАДА, сообщал News.ru.