Лишённый медали ОИ за допинг атлет вернулся в сборную РФ

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Апти Аухадов

Чемпион мира по тяжёлой атлетике Апти Аухадов вернётся к тренировкам со сборной России после дисквалификации за применение запрещённых препаратов.

Аухадов приедет на январский сбор национальной команды в подмосковную Рузу, сообщает ТАСС.

Спортсмен был лишён серебра Олимпийских игр — 2012. Изначально атлета отстранили на два года, однако позднее срок наказания был увеличен ещё на шесть месяцев. Срок дисквалификации истёк 10 декабря 2018 года.

WADA призвали поторопиться с решением по РУСАДА, сообщал News.ru.