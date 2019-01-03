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WADA призвали поторопиться с решением по РУСАДА

Линда Хеллеланд Vegard Wivestad Gralt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Линда Хеллеланд

спорт [ версия для печати ]

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADА) Линда Хеллеланд призвала организацию срочно принять решение по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

Она настаивает на проведении совещания в формате телеконференции, сообщает BBC.

В 2015 году РУСАДА признали несоответствующим кодексу WADA после появления информации о систематическом употреблении российскими атлетами запрещённых препаратов. Российская сторона должна была до 31 декабря 2018 года предоставить экспертам WADA все необходимые данные из московской антидопинговой лаборатории, однако условие выполнено не было.

Решение по восстановлению РУСАДА или отказу от него будет принято 14−15 января 2019-го. В случае, если РУСАДА не восстановят, все российские спортсмены лишатся права выступать на международных соревнованиях.

Как писал News.ru, американская биатлонистка рассказала о провале WADA.


#WADA #РУСАДА
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