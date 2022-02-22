Лидер Высшей лиги «Спартак» прекратил своё существование

Руководство мини-футбольного клуба «Спартак» объявило о прекращении своего существования и снятии с розыгрыша Высшей лиги. В заявление на официальной странице во «Вконтакте» отмечается, что руководители команды до последнего искали возможность сохранения клуба.

Мини-футбольный клуб «Спартак» Москва снимается с розыгрыша Высшей лиги и прекращает своё существование, — говорится в заявлении клуба.

В этом сообщении также отмечается, что «возможность сохранить клуб была». В последний день работы трансферного окна «Спартак» сумел найти деньги для того, чтобы продолжить участие в чемпионате, но в Ассоциации мини-футбола России клубу сообщили, что группа игроков красно-белых уже написала заявления и нашла новое место работы, перейдя к конкурентам.

В сложившейся ситуации мы не видим смысла продолжать тратить деньги на содержание мини-футбольного клуба, который оказался никому не нужным, — говорится в заявлении.

Отметим, что «Спартак» был чемпионом России 2001 года. «Спартак» в 2008 году был объявлен банкротом и прекратил своё существование, но команда была возрождена в 2013 году.

В нынешнем сезоне «Спартак» являлся лидером Высшей лиги после 19 матчей. Московский клуб набрал 48 очков, на два балла опережая ближайшего преследователя «Спартак-Донецк».

В начале февраля сборная команда России уступила Португалии со счётом 4:2 в финале чемпионата Европы по мини-футболу, который проходил в Нидерландах. В матче за третье место Испания обыграла Украину 4:1.