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Лидер сборной России пропустит спринт на КМ по биатлону

Ирина Старых EIBNER/EXPA/Stefan Adelsberger/Global Look Press

Ирина Старых

спорт [ версия для печати ]

Российская биатлонистка Ирина Старых не выступит в спринте на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

«Ирина Старых пропускает спринт, будет готовиться к дальнейшим гонкам», — заявил главный тренер женской сборной Виталий Норицын в интервью «Матч ТВ».

Специалист добавил, что надеется на участие Старых в масс-старте.

Старых занимает 12-е место в общем зачёте Кубка мира. Среди россиянок это лучший результат.

Женская спринтерская гонка пройдет 17 января и начнётся в 16:30 по московскому времени.

Как писал News.ru, ранее стало известно о болезни, перенесённой Старых в конце декабря 2018-го.


#биатлон #ИринаСтарых
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