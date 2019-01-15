Лидер сборной России пропустит спринт на КМ по биатлону

Российская биатлонистка Ирина Старых не выступит в спринте на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
«Ирина Старых пропускает спринт, будет готовиться к дальнейшим гонкам», — заявил главный тренер женской сборной Виталий Норицын в интервью «Матч ТВ».
Специалист добавил, что надеется на участие Старых в масс-старте.
Старых занимает 12-е место в общем зачёте Кубка мира. Среди россиянок это лучший результат.
Женская спринтерская гонка пройдет 17 января и начнётся в 16:30 по московскому времени.
Как писал News.ru, ранее стало известно о болезни, перенесённой Старых в конце декабря 2018-го.