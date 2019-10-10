Помощник президента России Игорь Левитин в рамках форума «Россия — спортивная держава», проходящего в Нижнем Новгороде, заявил, что в рамках «Стратегии-2030» принято 13 национальных проектов, из которых пять спортивных.
«Стратегия-2030» — главный вопрос. Принято 13 национальных проектов, из которых пять спорт, — сказал Левитин в рамках панельной дискуссии «Стратегия-2030. Инновации будущего».
Он добавил, Россия должна обеспечить доступ к спортивной инфраструктуре каждому человеку.
Левитин привёл пример, когда посетил обычную школу, которая закрывается после уроков и возможность заниматься спортом, таким образом, отсутствует.
Ранее министр спорта России Павел Колобков заявил, что Россия ориентируется на международные нормы в вопросе законодательства, писал News.ru.
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