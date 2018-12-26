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Легков рассказал о «подножках» для Шипулина

Александр Легков Carl Sandin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Легков

спорт [ версия для печати ]

Олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков прокомментировал завершение карьеры биатлонистом Антоном Шипулиным.

«Он настраивался, готовился, пытался найти мотивацию и находил ее, чтобы выступать, а ему все время ставили подножки», — цитирует Легкова Sportbox.

Спортсмен добавил, что на сборах, где они с Шипулиным были вместе, он пытался поддержать биатлониста.

Шипулин объявил о завершении карьеры 25 декабря 2018 года.

Легков — олимпийский чемпион в марафоне (50 км) и серебряный призёр в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года. Он также вице-чемпион мира 2007 года в эстафете, бронзовый призёр в эстафете чемпионата мира 2013 года, участник Олимпийских игр в Турине и Ванкувере, победитель многодневной лыжной гонки Тур-де-Ски 2013 года. В сезоне-2012/13 Легков стал обладателем Малого хрустального глобуса в дистанционном зачёте Кубка мира.

В декабре 2016 года лыжник был отстранён от участия в гонках из-за нарушения антидопинговых правил. Его результаты на Играх 2014 года были аннулированы. 1 февраля 2018 года решением Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалификация была признана необоснованной и отменёна, результаты на Олимпиаде в Сочи оставлены в силе.

Губерниев заговорил о возвращении Шипулина, писал News.ru.


#биатлон #АнтонШипулин
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