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Легков победил на «Тур де Ски»

Александр Легков Nils Jakobsson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Легков

спорт [ версия для печати ]

Россиянин Александр Легков выиграл забег среди любителей в рамках многодневной лыжной гонки «Тур де Ски».

На дистанции 9 километров свободным стилем он показал время 34.01,8 минуты. Вторым финишировал француз Тао Кемере (+52,6), замкнул тройку итальянец Юлиан Брюннер (+1.32,4).

В женском забеге победу одержала Ольга Назарова (43.08,4). Она оказалась быстрее финки Кати Веланайнен (+42,7) и итальянки Николы Целон (+1.59,6).

Легков — чемпион в марафоне на 50 километров и серебряный призёр в эстафете на зимних Олимпийских играх 2014 года. Он также вице-чемпион мира 2007 года в эстафете, бронзовый призёр в эстафете чемпионата мира 2013 года, участник Олимпийских игр в Турине и Ванкувере, победитель многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» 2013 года. В сезоне 2012/13 Легков стал обладателем Малого хрустального глобуса в дистанционном зачёте Кубка мира.

В декабре 2016 года лыжник был отстранён от участия в гонках из-за нарушения антидопинговых правил. Его результаты на Играх 2014 года были аннулированы. 1 февраля 2018 года решением Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалификация была признана необоснованной и отменена, результаты на Олимпиаде в Сочи оставлены в силе.

Назарова — белорусская биатлонистка российского происхождения. Она является чемпионкой Европы, призёром чемпионата мира, победительницей Универсиады, 10-кратной чемпионкой мира по летнему биатлону.

Как писал News.ru, лыжница Непряева добыла историческую для России медаль.


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