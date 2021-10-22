Легендарный биатлонист предложил заставить футболистов играть в трусах

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал поражение трёх российских футбольных клубов в европейских Кубках. По его мнению, футболистов избаловали деньгами, и они заслуживают жёсткого наказания. Его слова приводит Sport24.

За три поражения надо разгонять футболистов в клубах и заставлять тренироваться нормально. Совсем избаловали деньгами — им красная цена три копейки за такую безобразную игру. Нужно наказывать лишением зарплаты на несколько месяцев, пока смело играть не начнут. Отнять загранпаспорта, чтобы не позорились в еврокубках и заставить играть в трусах и босиком по снегу, — сказал Тихонов.

Также он отметил, что российский футбол в сравнении с испанским или итальянским является цирковым, а причина этого в неправильном тренировочном процессе.

Как сообщалось ранее, бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал поражение московской команды от «Галатасарая» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (0:1). Он отметил, что «железнодорожники» стремились к современному футболу.