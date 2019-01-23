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Легенда британского футбола разнёс Роналду за селфи

Криштиану Роналду Raddad Jebarah/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Криштиану Роналду

спорт [ версия для печати ]

Известный в прошлом футболист Гари Линекер выступил с критикой в адрес форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду. По словам экс-игрока сборной Англии, 33-летний португалец выбрал неудачный момент для селфи из самолёта.

«Это действительно неправильно. Не в этот день», — написал 58-летний Линекер в Twitter.

22 января частный самолёт с игроком «Кардиффа» Эмилиано Сало на борту пропал с радаров над Ла-Маншем и до сих пор не найден.

Ранее News.ru сообщал, что Роналду приговорили в двум годам тюрьмы за неуплату налогов.


#футбол #ювентус #трагедия #КриштиануРоналду #ЭмилианоСало
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