Легенда биатлона раскритиковал Логинова

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Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален раскритиковал российского спортсмена Александра Логинова, который отбывал два года за нарушение антидопинговых правил.

«В первую очередь Логинов должен сказать всем, что сожалеет о произошедшем. Если он этого не сделает, то не получит того уважения, которое он заслуживает», — сказал норвежец в эфире телеканала «Матч ТВ».

Бьорндален отметил, что это должно быть сделано на пресс-конференции в том случае, если его заботит дальнейшая карьера.

«Чтобы все люди поняли, что Александр сожалеет», — подытожил он.

На пятом этапе Кубка мира в спринтерской гонке россиянин показал пятое время. Он стал лучшим из сборной России. Победил норвежец Йоханнес Бё.