Легенда биатлона обвинил Шипулина в «распускании соплей»

Четырёхкратный чемпион Олимпийских игр советский биатлонист Александр Тихонов отреагировал на завершение карьеры Антоном Шипулиным.
Тихонов заявил, что не согласен с уходом спортсмена и считает это проявлением слабости.
«Что касается политики в спорте, то надо было быть капитаном команды, сплотить коллектив, и послать таких, как Мутко, подальше. Я в своё время боролся, прошёл мимо всех коллективов, а этот сопли распустил», — цитирует его «Чемпионат».
Тихонов добавил, что на Шипулина и его талант были потрачены «громадные деньги», а он не смог этого оценить.
«Он показывает свою слабину, многие стараются продлить свою карьеру — есть биатлонисты постарше его, но они стараются выступать. Он никогда не будет тренером — это адский труд, но он найдет себе тёплое место», — заключил он.
Спортсмен объявил об уходе из спорта 25 декабря.
Шипулин открестился от карьеры тренера, писал News.ru.