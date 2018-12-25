USD  68.4073 EUR  77.8886
GOLD1,269 $   Brent50.80 $ Bitcoin3,795.78 $
МОСКВА-10°C13:31
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Легенда биатлона обвинил Шипулина в «распускании соплей»

Александр Тихонов Евгений Тумашов/ТАСС

Александр Тихонов

спорт [ версия для печати ]

Четырёхкратный чемпион Олимпийских игр советский биатлонист Александр Тихонов отреагировал на завершение карьеры Антоном Шипулиным.

Тихонов заявил, что не согласен с уходом спортсмена и считает это проявлением слабости.

«Что касается политики в спорте, то надо было быть капитаном команды, сплотить коллектив, и послать таких, как Мутко, подальше. Я в своё время боролся, прошёл мимо всех коллективов, а этот сопли распустил», — цитирует его «Чемпионат».

Тихонов добавил, что на Шипулина и его талант были потрачены «громадные деньги», а он не смог этого оценить.

«Он показывает свою слабину, многие стараются продлить свою карьеру — есть биатлонисты постарше его, но они стараются выступать. Он никогда не будет тренером — это адский труд, но он найдет себе тёплое место», — заключил он.

Спортсмен объявил об уходе из спорта 25 декабря.

Шипулин открестился от карьеры тренера, писал News.ru.


#биатлон #АнтонШипулин
самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
спорт
Бутырская рассказала об издевательствах над Загитовой

читайте также
спорт 12:45, 25 декабря 2018
Румыны захотели играть в КХЛ
спорт 12:28, 25 декабря 2018
Губерниев отреагировал на уход Шипулина из спорта
спорт 12:12, 25 декабря 2018
Гончаренко раскрыл подробности попадания в ЦСКА Бекао
Лента новостей
в мире 13:30
Трамп назвал ребёнка маргиналом за веру в Санту-Клауса
экономика 13:29
Кабмин одобрил утверждённый капитал ВЭБу на 300 млрд рублей
в мире 13:29
Мужчина угнал автобус и въехал в толпу на востоке Китая
спорт 13:29
Навратилова выступила против трансгендеров и поплатилась
здоровье 13:22
США хотели создать биолабораторию в Симферополе
Другие новости
спорт 13:29
Навратилова выступила против трансгендеров и поплатилась
спорт 13:09
Игрок «Спартака» поведал о приёме кокаина
спорт 12:45
Румыны захотели играть в КХЛ
спорт 12:28
Губерниев отреагировал на уход Шипулина из спорта
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top