Легенда биатлона обвинил Шипулина в «распускании соплей»

https://news.ru/storage/news/c32a9b7adf320764097f4cdfaa76dcf3/2f657b22-721b-450d-9280-52ee03c00ffd_850.jpg Евгений Тумашов/ТАСС

Александр Тихонов

Четырёхкратный чемпион Олимпийских игр советский биатлонист Александр Тихонов отреагировал на завершение карьеры Антоном Шипулиным.

Тихонов заявил, что не согласен с уходом спортсмена и считает это проявлением слабости.

«Что касается политики в спорте, то надо было быть капитаном команды, сплотить коллектив, и послать таких, как Мутко, подальше. Я в своё время боролся, прошёл мимо всех коллективов, а этот сопли распустил», — цитирует его «Чемпионат».

Тихонов добавил, что на Шипулина и его талант были потрачены «громадные деньги», а он не смог этого оценить.

«Он показывает свою слабину, многие стараются продлить свою карьеру — есть биатлонисты постарше его, но они стараются выступать. Он никогда не будет тренером — это адский труд, но он найдет себе тёплое место», — заключил он.

Спортсмен объявил об уходе из спорта 25 декабря.

Шипулин открестился от карьеры тренера, писал News.ru.