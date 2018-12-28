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Кулижников победил с лучшим результатом в мире

Павел Кулижников Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Павел Кулижников

спорт [ версия для печати ]

Российский конькобежец Павел Кулижников одержал победу на дистанции 500 метров на соревнованиях памяти Б.И. Шавырина, которые проходят в Коломне.

Спортсмен финишировал с результатом 34,40 секунды. Показанное время стало лучшим результатом сезона в мире.

Второе место занял Виктор Муштаков (34,96). Замкнул тройку призёров Руслан Мурашов (34,97).

Таким образом, Павел Кулижников обновил собственный лучший результат сезона в мире (34,49), который он показал на четвёртом этапе Кубка мира в Херенвене (Голландия).

Турнир памяти Б.И. Шавырина завершится 29 декабря.


#конькобежныйспорт #ПавелКулижников
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