Кулижников победил с лучшим результатом в мире

Российский конькобежец Павел Кулижников одержал победу на дистанции 500 метров на соревнованиях памяти Б.И. Шавырина, которые проходят в Коломне.
Спортсмен финишировал с результатом 34,40 секунды. Показанное время стало лучшим результатом сезона в мире.
Второе место занял Виктор Муштаков (34,96). Замкнул тройку призёров Руслан Мурашов (34,97).
Таким образом, Павел Кулижников обновил собственный лучший результат сезона в мире (34,49), который он показал на четвёртом этапе Кубка мира в Херенвене (Голландия).
Турнир памяти Б.И. Шавырина завершится 29 декабря.