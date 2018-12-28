Крушельницкий удивлён решением CAS

https://news.ru/storage/news/881344e9157e6d26e764218e8d68afbb/9f396157-398d-4394-ad9d-5ba386db6221_850.jpg Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Александр Крушельницкий

Российский кёрлингист Александр Крушельницкий заявил, что решение о дисквалификации сроком на четыре года, вынесенное Спортивным арбитражным судом (CAS), стало для него неожиданным. По мнению спортсмена, срок должен был составлять не более двух лет.

«Не скажу, что это решение суда стало неожиданным. Позвонил президенту федерации (Дмитрию Свищеву — Ред.) и сказал, что дали четыре года. Был уверен, что будет не больше двух лет, так как мы подключили много экспертов», — сказал российский кёрлингист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Крушельницкий отметил, что в числе экспертов был также создатель препарата — мельдония (милдроната). По его словам, он заранее был готов к худшему, хотя на суде всё было хорошо. Также он рассказал о реакции его супруги Анастасии Брызгаловой после вынесения решения о дисквалификации.

«Жена (Анастасия Брызгалова. — Ред.) хорошо держалась до того, как сказали про четыре года. Тогда увидел, что она переживает, даже разговаривала с психологом», — заключил Крушельницкий.

На Олимпийских играх 2018 года спортсмен сдал положительную допинг-пробу. В крови кёрлингиста обнаружили мельдоний. Крушельницкий завоевал бронзовые медали в турнире смешанных пар вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой. CAS признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопингового законодательства и аннулировал его результаты.

CAS вынес решение о дисквалификации спортсмена 4 декабря 2018 года. Дисквалификация вступает в силу с 12 февраля текущего года. Крушельницкий воспользовался правом подачи апелляции в течение 21 дня с момента получения решения.

Ранее News.ru сообщал, что российский кёрлингист Александр Крушельницкий подал апелляцию на решение CAS.