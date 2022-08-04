Кремль поддержал позицию Тутберидзе по рейтингам без спортсменов из РФ Кремль поддержал позицию Тутберидзе о присуждении рейтингов без спортсменов из России

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Любой рейтинг или международное соревнование не могут быть полноценными без участия в них спортсменов из России, так как там будут отсутствовать сильнейшие атлеты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он поддержал позицию тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая назвала абсурдом проведение международных соревнований, обновление рейтингов и распределение титулов в отсутствие российских участников. Слова Пескова приводит РИА Новости.

Она абсолютно права. Если говорить о фигурном катании, наши спортсмены — одни из самых сильных в мире. И любой рейтинг, где бы он ни составлялся, любое международное соревнование, где бы оно ни проводилось, без участия наших спортсменов не может быть полноценным. Потому что не участвуют сильнейшие, — заявил Песков

В минувшую среду, 3 августа, Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал квоты на взрослый и юниорский чемпионаты мира по фигурному катанию. В каждом виде сборная России получила лишь по одной квоте. При этом на чемпионатах Европы россияне сохранили по три квоты в каждом виде программы.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин назвал решение Международного союза конькобежцев (ISU) обновлять рейтинги и присуждать титулы в отсутствие россиян продолжением дискриминационной политики мировых спортивных структур. По его мнению, основной задачей мировых спортивных структур должно являться развитие спорта и поддержание условий для честной конкурентной борьбы. Министр также отметил, что Россия продолжает укреплять национальную систему спорта.