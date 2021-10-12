Контракт с главным тренером сборной России Карпиным продлят
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
00:27, 12 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что контракт с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным будет продлён в связи с гарантированным вторым местом в группе отборочного турнира чемпионата мира. В понедельник россияне со счётом 2:1 в гостях победили команду Словении. Об этом сообщает ТАСС.
Да, если мы будем играть в стыках, то уже как минимум гарантировано продление контракта, но лучше, конечно, напрямую выйти на чемпионат мира, — поделился Дюков.
После матча 8-го тура группы H против Словении сборная России поднялась на 1-е место, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия с 17 очками.
Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с NEWS.ru отреагировала на слова главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина о том, что он виноват в плохой игре национальной команды в матче против Словакии. По её мнению, тренер должен ругать футболистов, чтобы не расслаблялись. Она добавила, что, если Карпин будет жёсткой рукой, будет совсем неплохо.