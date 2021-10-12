Контракт с главным тренером сборной России Карпиным продлят

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Жительница Казани подала иск к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну с целью установить через суд отцовство. Она заявляет, что иранец является отцом её дочери, и требует выплаты алиментов. Слова женщины «Фонтанке» пересказал адвокат Алексей Дмитриев.

По словам юриста, женщина встречалась с Азмуном с 2018 по 2020 год — и в Казани, и в Санкт-Петербурге. В мае у неё родилась девочка. Однако футболист «Зенита» отказался добровольно...