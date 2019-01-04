Конор Макгрегор стал отцом во второй раз

https://news.ru/storage/news/514ba6473ee904d02ab313f5ed4bd691/4aef51a4-f3fb-4c63-bd9b-a979ab37e9f4_850.jpg Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Joel Marklund

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор и его супруга Ди Девлин второй раз стали родителями. 30-летний спортсмен рассказал об этом в своём Instagram.

«Собираемся домой с двумя моими здоровыми малышами и их энергичной и здоровой супермамой. 2019-й начался как нельзя лучше! Всем большое спасибо за хорошие пожелания», — подписал боец фотографию.

Пол и имя ребёнка пока держатся в секрете.

Ранее News.ru писал о том, что первенец принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл будет воспитываться в «нормальных» условиях, несмотря на его положение в обществе. Родители пообещали сделать всё возможное, чтобы оградить ребёнка от чрезмерного внимания публики.