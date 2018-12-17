Кононов рассказал об акциях против Глушакова

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Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов выразил своё отношение к акциям болельщиков против капитана команды Дениса Глушакова.

«Безусловно, это перебор. Кто-то из спартаковских болельщиков запутался. Я уважаю всех, но есть определенная черта, которую, в моем понимании, нельзя переходить», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Кононов добавил, что никто не в праве вмешаться в деятельность клуба. Главный тренер смотрит на игрока через призму его работы, отдачи делу и достижения результата. Также Кононов выразил надежду на то, что в будущем подобная ситуация не повторится. В заключение главный тренер «красно-белых» оправдал свой выбор Глушакова в команду.

«Понятно, что я ставлю Глушакова в состав, и, возможно, определенным людям это не нравится. Но для меня важна сама составляющая игры», — заключил он.

Фанаты «Спартака» запустили флешмоб под названием #СпартакБезГлушакова. Также на двух матчах фанаты выбегали на поле и выражали своё недовольство Глушаковым.

News.ru ранее сообщал, что полузащитник «красно-белых» Денис Глушаков прибыл на допрос в полицию.