USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:42
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Кононов рассказал об акциях против Глушакова

Сергей Лантюхов/News.ru

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов выразил своё отношение к акциям болельщиков против капитана команды Дениса Глушакова.

«Безусловно, это перебор. Кто-то из спартаковских болельщиков запутался. Я уважаю всех, но есть определенная черта, которую, в моем понимании, нельзя переходить», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Кононов добавил, что никто не в праве вмешаться в деятельность клуба. Главный тренер смотрит на игрока через призму его работы, отдачи делу и достижения результата. Также Кононов выразил надежду на то, что в будущем подобная ситуация не повторится. В заключение главный тренер «красно-белых» оправдал свой выбор Глушакова в команду.

«Понятно, что я ставлю Глушакова в состав, и, возможно, определенным людям это не нравится. Но для меня важна сама составляющая игры», — заключил он.

Фанаты «Спартака» запустили флешмоб под названием #СпартакБезГлушакова. Также на двух матчах фанаты выбегали на поле и выражали своё недовольство Глушаковым.

News.ru ранее сообщал, что полузащитник «красно-белых» Денис Глушаков прибыл на допрос в полицию.


#футбол #ДенисГлушаков
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
спорт 15:32, 17 декабря 2018
«Спартак» подписал бразильского защитника
спорт 14:43, 17 декабря 2018
«Спартак» хочет провести четыре тренировочных сбора
спорт 16:20, 16 декабря 2018
Защитник «Спартака» рассказал о состоянии после операции
Лента новостей
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
общество 16:15
Законопроект о новостных агрегаторах прошёл первое чтение
экономика 16:15
Цена на нефть падает из-за размолвок в ОПЕК
спорт 16:14
«Ростов» поддержал уволенного Моуринью
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
общество 16:02
Экологи попросили москвичей помочь птицам перезимовать
Другие новости
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
спорт 16:14
«Ростов» поддержал уволенного Моуринью
спорт 15:52
Футбольный клуб «Кубань» признали банкротом
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top