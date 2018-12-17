Глушаков приехал на допрос в полицию

Полицейские вызвали на допрос полузащитника московского клуба «Спартак» Дениса Глушакова. Футболист приехал в отделение на белом Bentley.
Спортсмен разговаривает с полицейским по делу об угрозах жене. По итогам беседы в правоохранительных органах примут решение о том, заводить ли уголовное дело, сообщает Telegram-канал Mash.
Глушаков приехал в суд pic.twitter.com/78ot5KBXRv— Никита Камышев (@SkifFc) 17 декабря 2018 г.
Ранее News.ru писал, что Глушаков пожелал жене смерти и пригрозил чеченцами. Девушка написала на мужа заявление в полицию. Сейчас супруги находятся в стадии развода.