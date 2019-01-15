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Колобков рассказал о целях сборной России на ОИ-2020

Министр спорта России Павел Колобков Сергей Лантюхов/News.ru

Министр спорта России Павел Колобков

спорт [ версия для печати ]

Министр спорта России Павел Колобков рассказал, какие цели ставит перед собой российская команда, которая примет участие в летних Олимпийских играх — 2020.

«Команда готовится к Олимпиаде 2020 года согласно плану. Сомнений в том, что они подготовятся, выполнят поставленные задачи и попадут в тройку лучших, нет», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Министр добавил, что видит потенциал для выполнения этой задачи.

Олимпиада в японском Токио состоится с 24 июля по 9 августа 2020 года. На прошлых Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году россияне заняли четвёртое место в общем медальном зачёте. Они уступили сборным Китая, Великобритании и США. При этом сборная России была представлена не максимальным количеством спортсменов: часть команды, в частности легкоатлеты, не смогла принять участие в соревнованиях из-за допинговых разбирательств.

Как писал News.ru, состав сборной России по спортивному ориентированию на Универсиаду-2019 объявили.


#олимпийскиеигры #ПавелКолобков
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