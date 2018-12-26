Колобков пообещал удовлетворить требования WADA

https://news.ru/storage/news/ab0cbebdd017c44fe8bb7362337f3d23/5eea8b64-929a-4936-9892-0d9b0446f3ec_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что в вопросе доступа к данным московской антидопинговой лаборатории будет найдено решение, устраивающее представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Сейчас мы взаимодействуем с WADA, и я уверен, что мы найдем общий язык и примем решения, которые будут соответствовать российскому законодательству и которые будут удовлетворять WADA, потому что мы все в этом заинтересованы», — сказал Колобков в эфире «Россия 24».

Также стало известно, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2018 году завело 145 дел по нарушению спортсменами антидопинговых правил.

«62 дела уже закрыты, 40 рассмотрено дисциплинарным комитетом, а остальные находятся в стадии обработки», — отметила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая в комментарии ТАСС.

В 2017-м было заведено только 57 дел.

Ранее сообщалось, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) не смогли извлечь данные проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, хотя получили доступ к лаборатории. Выяснилось, что оборудование антидопингового агентства должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

News.ru сообщал, что бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер заявил о ненадёжности информатора WADA Григория Родченкова. По словам немецкого специалиста, он не признаёт обвинений в возможных нарушениях антидопинговых правил со стороны российских спортсменов, а Родченков неправ во всех своих заявлениях и они ложные.