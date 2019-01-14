Китаров пожаловался на проблемы в игре «Динамо»

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Александр Китаров

Хоккеист минчан рассказал о проблемах клуба

Минчане на выезде безропотно уступили московскому ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 0:3. Один из самых активных на льду в составе «Динамо» Александр Китаров после матча заявил, что у «зубров» есть проблемы с реализацией большинства.

— Почему не получилось наказать ЦСКА в третьем периоде, когда у вашего соперника были удалены сразу два хоккеиста?

— Мы пытались разыграть до верного тот эпизод, но пока у нас не особо получается реализовывать такие моменты, к сожалению.

— То, что не удалось что-то серьёзное создать у ворот Юханссона — это «армейцы» так надежно играют в обороне или просто у «Динамо» ничего не получалось?

— «Армейцы» всегда славились тем, что были крепкой командой, они уверенно действуют в обороне и хорошо прессингуют. Попали на хорошего соперника, которого не смогли «взломать».

— Можете ли эту игру сравнить с той, что была в Минске 6 января (1:2)?

— Дома нам было попроще, больше получалось в атаке и проще действовали в обороне. Мы сами не смогли реализовать те возможности в неравных составах, которые сейчас были, не воспользовались удалениями «армейцев». Именно уверенная игра в меньшинстве сопернику и помогла добиться успеха.

Сергей Булкин/News.ru Ларс Юханссон

— Начали встречу очень неуверенно, а проснулись лишь к третьему периоду. Это ЦСКА на классе так действовал или «Динамо» не вошло в матч?

— «Не включились» с самого начала встречи, даже не знаю почему. Тренерский штаб предупреждал нас о возможных проблемах, но мы не вняли их подсказкам.

— Следующая игра у «Динамо» с «Витязем», а коллективу из Подольска вы уже в родных стенах проигрывали. Что будете предпринимать, чтобы реабилитироваться?

— Главное, сделать правильные выводы и не повторять тех ошибок, которые были в матче с ЦСКА. Успех должен прийти, тем более в родных для нас стенах.

— ЦСКА гарантировал себе выход в плей-офф текущего сезона, а «Витязь» пока ещё в подвешенном состоянии. Будет ли в этой связи с предстоящим соперником сложнее, ведь они пока не выполнили задачу пробиться в Кубок Гагарина?

— Сейчас каждая команда играет на победу, можно даже не заглядывать в турнирную таблицу. Тяжело будет со всеми. Если бы мы шли вверху турнирной таблицы, то такие мысли ещё могли иметь место, а у нас турнирное положение не столь хорошее. Для нас каждый соперник одинаково силен и важен.

— Что сейчас мотивирует хоккеистов выходить на лед? Шансов на попадание в плей-офф практически не осталось.

— Мы профессиональные спортсмены, что значит находить мотивацию? Такого вопроса вообще не должно стоять. Нам платят большие деньги за нашу игру, поэтому никаких проблем с мотивацией быть не должно.