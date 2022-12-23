Киселева оценила перспективы допуска мужчин-синхронистов к соревнованиям Олимпийская чемпионка Киселева: сила мужчин-синхронистов поможет улучшить выступления спортсменов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Киселева

Решение о включении мужчин в группы для соревнований по синхронному плаванию на Олимпиаде останется за главными тренерами, так как их участие может быть как плюсом, так и минусом для команды, рассказала НСН синхронистка и трехкратная чемпионка Олимпийских игр Мария Киселева. Она считает, что мужская сила могла бы помочь в усилении поддержек, однако если программа будет абсолютно синхронной, то мужчины будут выбиваться из группы. Кроме того, для работы в больших группах мужчин в любом случае пришлось бы переучивать, так как до этого их задействовали только в дуэтах или микс-дуэтах.

Также, по ее словам, не в каждой стране, которая участвует в Олимпийских играх, есть мужчины-синхронисты.

Каждая страна, каждый главный тренер будет принимать решение на свое усмотрение, будет ли участие синхронистов-мужчин плюсом или минусом для команды. Впрочем, если брать в расчет мужскую силу, то для усиления поддержек она может сыграть положительную роль, поддержки могут стать более высокими, — подчеркнула Киселева.

Спортсменка рассказала, что в России мальчиков в группы по синхронному плаванию начали набирать с 2015 года, поэтому в стране уже растет поколение мужчин-синхронистов. На данный момент можно выделить такого спортсмена, как Александр Мальцев, который стал чемпионом мира по синхронному плаванию в 2015 году, но в будущем число сильных спортсменов-синхронистов увеличится, отметила Киселева.

Международный олимпийский комитет ранее разрешил мужчинам участвовать в синхронном плавании на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже. По словам президента федерации Хусейна Аль-Мусаллама, водные виды спорта универсальны, а мужчины отлично зарекомендовали себя в синхронном плавании.