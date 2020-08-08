Кириленко высказался по поводу появления конкурента на выборах РФБ

https://static.news.ru/photo/9580061a-da35-11ea-b72c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Кириленко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко не собирается ввязываться в полемику с соперниками по предстоящим выборам.

Я не иду [на выборы] конкурировать с кем-то. И не хочу ввязываться в полемику ни с одним кандидатом, — рассказал Кириленко журналистам ТАСС.

Он подчеркнул, что стремится максимально помочь российскому баскетболу и хочет видеть такое же желание у других людей. Президент РФБ заявил, что уважает выдвижение красноярской федерацией для участия в выборах тренера Эдуарда Сандлера.

Этот специалист за шесть последних сезонов возглавлял «Спартак-Приморье», «Восток-65» и «Сахалин» — клубы мужской Суперлиги. С последним клубом он выиграл сезон-2015/16.

39-летний Кириленко возглавляет федерацию баскетбола с августа 2015 года. Выборная конференция РФБ состоится 20 августа. Кандидатуру Кириленко выдвинули федерации Удмуртии и Москвы.

NEWS.ru писал, что действующего президента РФБ 27 марта переизбрали в состав высшего исполнительного органа Международной федерации баскетбола (ФИБА) на новый срок.