Киберспортсмен отверг разделение игроков по нациям

В киберспорте команды делятся по клубам, а не по нациям. Например, хоть руководство команды Natus Vincere (NAVI) украинское, в составе её игроков в Counter-Strike трое россиян. Об этом рассказал для Telegram-канала «Радиоточка НСН» киберспортсмен, игрок в Dota 2 Ярослав Кузнецов.

В киберспорте мы политику не трогаем, у нас нет никаких проблем. Это спорт будущего, это не олимпиады зашоренные, где все только под одним флагом играют. У нас клубная система. Во всех видах киберспорта есть легионеры, абсолютно разные люди из разных стран, говорящие на разных языках, разных национальностей, чего угодно играют, и никого это не смущает, — сказал он.

Кузнецов добавил, что российские игроки добиваются высоких результатов последние 10 лет, но новые яркие победы принесли популярность киберспорту. По его мнению, победа в PGL Stockholm 2021 сопоставима с успехом в чемпионате мира по биатлону, а за победу игроки получают $1 млн. Кузнецов заявил, что нужно стремиться стать многократными чемпионами.

Ранее команда NAVI выиграла крупный турнир по компьютерной игре Counter-Strike Global Offensive. В состав команды входят Александр Костылев, Валерий Ваховский, Денис Шарипов, Кирилл Михайлов и Илья Залуцкий.