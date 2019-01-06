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Хоккеисты Финляндии вырвали у США золото МЧМ

SportsCentre/twitter.com

спорт [ версия для печати ]

Сборная Финляндии на последних минутах последнего матча молодёжного чемпионата мира (МЧМ) вырвала победу у американской команды. Финал хоккейного турнира для спортсменов до 20 лет закончился со счётом 3:2.

По-настоящему золотой оказалась шайба, заброшенная Каапо Какко за полторы минуты до финальной сирены. Игра состоялась в ночь на 6 января на Rogers Arena в Ванкувере, сообщает TSN Hockey.

Счёт в игре за золотые награды турнира был открыт в середине второго периода. Отличился финский нападающий Джесси Йлонен. В заключительном периоде Отто Латвала удвоил преимущество своей команды, однако американцам потребовалось всего две минуты, чтобы сравнять счёт. Добиться большего они не смогли.

Ранее News.ru сообщал, что хоккеисты сборной России выиграли бронзовые награды МЧМ. В матче за третье место турнира для спортсменов до 20 лет россияне победили швейцарских сверстников со счётом 5:2. Игра прошла в ночь на 6 января на Rogers Arena в Ванкувере.


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