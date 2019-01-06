Хоккеисты Финляндии вырвали у США золото МЧМ

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Сборная Финляндии на последних минутах последнего матча молодёжного чемпионата мира (МЧМ) вырвала победу у американской команды. Финал хоккейного турнира для спортсменов до 20 лет закончился со счётом 3:2.

По-настоящему золотой оказалась шайба, заброшенная Каапо Какко за полторы минуты до финальной сирены. Игра состоялась в ночь на 6 января на Rogers Arena в Ванкувере, сообщает TSN Hockey.

Счёт в игре за золотые награды турнира был открыт в середине второго периода. Отличился финский нападающий Джесси Йлонен. В заключительном периоде Отто Латвала удвоил преимущество своей команды, однако американцам потребовалось всего две минуты, чтобы сравнять счёт. Добиться большего они не смогли.

#WorldJuniors All-Stars (as voted by the media):



G: U-P Luukkonen

D: Alexander Romanov , Erik Brannstrom

F: Grigiori Denisenko , Philipp Kurashev , Ryan Poehling



MVP: Ryan Poehling https://t.co/QamcKPRjHm #TSNHockey pic.twitter.com/wJPHKhBSJc — TSN Hockey (@TSNHockey) 6 января 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что хоккеисты сборной России выиграли бронзовые награды МЧМ. В матче за третье место турнира для спортсменов до 20 лет россияне победили швейцарских сверстников со счётом 5:2. Игра прошла в ночь на 6 января на Rogers Arena в Ванкувере.