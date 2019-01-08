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КХЛ огласила имена вторых тренеров на Матч звёзд

Антон Сергиенко/News.ru

спорт [ версия для печати ]

Континентальная хоккейная лига огласила имена вторых тренеров на Матч звёзд — 2019, который пройдёт в Казани. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Вторыми тренерами станут девушки-телеведущие Дарья Миронова, Наталья Кларк, Мария Басс и Евгения Головина. Таким образом, тандемы тренеров сформированы с учётом пожелания представительниц слабого пола.

Хоккеисты дивизиона Харламова будут выступать под руководством Зинэтулы Билялетдинова («Ак Барс») вместе с Дарьей Мироновой. Наталья Кларк будет помогать Илье Воробьёву (СКА) с игроками дивизиона Боброва. Мария Басс и Боб Хартли («Авангард») будут помогать спортсменам дивизиона Чернышёва. Руководить хоккеистами дивизиона Тарасова будут Игорь Никитин (ЦСКА) и Евгения Головина.

Матч звёзд КХЛ состоится 20 января на стадионе «Татнефть Арена».

Ранее News.ru сообщал, что СКА обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ.


#хоккей #КХЛ #Матчзвезд
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