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Кержаков опроверг конфликт с Бушуевым

Александр Кержаков Maksim Konstantinov/Global Look Press

Александр Кержаков

спорт [ версия для печати ]

Старший тренер юношеской сборной России по футболу (2001 год рождения) Александр Кержаков заявил, что у него не было конфликтов с членами тренерского штаба Денисом Бушуевым и Антоном Жировкиным.

«Мы поговорили с Бушуевым и Жировкиным и приняли обоюдное решение (о расторжение контракта). Оно не связано с каким-либо конфликтом, просто на данный момент таким образом сложилась ситуация», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

Ранее Бушуев заявил, что он покинул тренерский штаб из-за разногласий с Кержаковым. 

Контракт с Бушуевым был рассчитан до конца текущего года. В тренерском штабе юношеской команды 36-летний специалист работал с апреля прошлого года. Ранее он входил в тренерский штаб немецкой команды «Мюнхен-1860».


#футбол #АлександрКержаков #ДенисБушуев
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