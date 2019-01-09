Кержаков опроверг конфликт с Бушуевым

https://news.ru/storage/news/169c574e0d1da706e5f570097a20141f/ddf809a2-21a9-4b44-870f-62a949138462_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Александр Кержаков

Старший тренер юношеской сборной России по футболу (2001 год рождения) Александр Кержаков заявил, что у него не было конфликтов с членами тренерского штаба Денисом Бушуевым и Антоном Жировкиным.

«Мы поговорили с Бушуевым и Жировкиным и приняли обоюдное решение (о расторжение контракта). Оно не связано с каким-либо конфликтом, просто на данный момент таким образом сложилась ситуация», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

Ранее Бушуев заявил, что он покинул тренерский штаб из-за разногласий с Кержаковым.

Контракт с Бушуевым был рассчитан до конца текущего года. В тренерском штабе юношеской команды 36-летний специалист работал с апреля прошлого года. Ранее он входил в тренерский штаб немецкой команды «Мюнхен-1860».