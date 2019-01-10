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Карякин захотел реванша у Карлсена

Сергей Карякин imago sportfotodienst/Global Look Press

Сергей Карякин

спорт [ версия для печати ]

Российский шахматист Сергей Карякин рассказал о своём желании взять реванш у норвежца Магнуса Карлсена за поражение в матче за мировую шахматную корону.

«Буду делать для этого всё от меня зависящее. Уже в прошлом году я попытался вновь отобраться на матч, но чуть-чуть мне не хватило», — цитирует его ТАСС.

Шахматист добавил, что все отборы очень тяжёлые и он бы счёл успехом преодолеть хотя бы их, а уже потом выиграть у норвежца.

Карякин проиграл Карлсену в ноябре 2016 года. Норвежец нанёс ему поражение на тай-брейке со счётом 3:1 (общий счёт матча — 9:7).

Россиянин — обладатель Кубка мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ) 2015 года, чемпион мира по быстрым шахматам в Астане в 2012-м, чемпион мира по блицу в Дохе в 2016-м. В возрасте 12 лет и 211 дней он стал самым молодым гроссмейстером в истории и был внесён в Книгу рекордов Гиннесса.

Как писал News.ru, россиянка Лагно выиграла ЧМ по блицу.


#Шахматы #СергейКарякин
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