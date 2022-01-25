Камил Гаджиев: Стерлинг избегает боя с Яном

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что глава UFC Дэйна Уайт имел полное право не поздравлять Фрэнсиса Нганну с победой над Сирилом Ганом. Российский функционер признался, что рад за то, как развивается карьера Александра Волкова. Кроме того, он поделился ожиданиями от поединка Петра Яна и Алджамейна Стерлинга.

— Камил, вы были разочарованы поединком Фрэнсиса Нганну с Сирилом Ганом?

— Всегда хочется, чтобы произошло что-то удивительное. Если бы Сирил Ган выиграл, это была бы бомба. Это раз. Во-вторых, от больших чёрных парней ждали мясорубку уже с первых минут. Соответственно и нокаут. Этого не произошло.

— Но никто не ждал победу Нганну с использованием борьбы.

— Да. Многие ожидали, что он победит, но не ожидали, что именно так. Нужно отметить, что с точки зрения результата он всё сделал правильно. Зачем драться с нокаутёром и рисковать, когда ты можешь его забороть? Не секрет, что они тренировались вместе и Фрэнсис понимал, что у его соперника есть определённый пробел в подготовке.

— После боя Дэйна Уайт не появился в октагоне, чтобы надеть пояс на чемпиона. Кирилл Сидельников посчитал этот жест некрасивым. Какое мнение у вас?

— Уайт имеет право на свои эмоции. Я помню, когда в моей лиге дрались Сергей Павлович и Михаил Мохнаткин. Большие парни, бьющие. Но подрались так себе. Потом один журналист сказал, что зрители голосовали ногами — уходили. Я был расстроен. Что тут такого? Разве президент организации обязан всегда говорить правильные популистские вещи? «Мы должны поддержать бойцов». Нет. Все делают шоу. И зрители ждали другого. Сирил делал что мог, а Фрэнсис явно подготовился.

— Насколько логично требование Нганну о повышении зарплаты? Является ли он настолько раскрученным бойцом, чтобы получать миллионы?

— Конечно, он — чемпион в тяжёлом весе. Самый сильный человек на планете. Что тут говорить?

Фрэнсис Нганну Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

— Но есть мнение, что он недостаточно себя продвигает в медийном пространстве.

— Отчасти, да. Это правда. Но он не так давно начал заниматься ММА, не так давно стал чемпионом. У него ещё есть время, чтобы разогнаться. Но ему нужен хороший и серьёзный антагонист, с которым были бы так называемые качели.

— В UFC такой антагонист есть?

— Сейчас не вижу. Возможно, Миочич, с которым он уже провёл два поединка. Им было бы о чём поговорить.

— Фрэнсис Нганну выразил желание встретиться с чемпионом мира по боксу Тайсоном Фьюри. Этот бой имеет смысл, учитывая уровень бокса самого Нганну?

— Даже если бы Фрэнсис Нганну был на высоте, всё равно у него не было бы практически никаких шансов. Да, тяжёлый вес, да, один удар может всё решить, но это распространённое заблуждение, что классный ударник ММА может конкурировать с настоящим боксёром. Это другая школа, другие навыки, другой опыт. Не только бить надо. Необходимо ещё и защищаться, а Тайсон Фьюри — это лучший боксёр-тяжеловес в мире.

— Александру Волкову 19 марта предстоит бой с Томом Аспиналлом. Настолько этот поединок опасен для карьеры нашего бойца?

— Конечно, я бы мог сейчас поумничать, но честно, мало знаю про его соперника. Мне нравится Саня, он закрепился. О нём часто говорят, что он мог бы подраться за пояс чемпиона UFC. Не факт, что реально смог бы, но он всё время находится в топах. Я рад, что Саня постоянно на слуху. У России есть свой тяж.

Александр Волков volkov_alex/instagram.com

— Как его карьера развивается в последнее время? Идёт вверх, вниз, стабильна?

— Мне кажется, что она находится в стабильном положении. Сане надо оформить пару нокаутов. К сожалению, Волков проигрывает свои самые важные поединки. Есть такой грешок.

— Как оцените шансы Петра Яна и Алджамейна Стерлинга?

— Пётр Ян — явный фаворит.

— Кому на пользу пойдёт перенос боя на месяц?

— Есть такое ощущение, что любая задержка в пользу Стерлинга. «Вчера» Ян был явно лучше. «Завтра» что-то может поменяться. Любая болезнь или COVID-19 влияют на здоровье спортсмена. Поэтому я хочу, чтобы всё случилось как можно скорее.

— Что бы вы сделали как организатор, если бы Стерлинг вновь по любой причине не вышел на бой с Яном?

— Это очевидно. Петя — временный чемпион. Я бы лишил Стерлинга пояса и применил бы к нему какие-либо санкции. Конечно, могут быть объективные причины, серьёзный медицинский диагноз. Но и сам американец понимает, сколько можно не драться и не зарабатывать деньги? Не думаю, что там такая профанация. Он хочет драться, но ощущение, что он избегает бой с Яном, всё равно присутствует.