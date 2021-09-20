Как дочь легенды советского кино устроилась в сборную России по биатлону

Сборная России по биатлону уже давно находится под пристальным вниманием СМИ, однако факт появления новой сотрудницы в команде сохранялся в неведении до сих пор. Даже многие спортсменки и тренеры не знали, кем является новый аналитик национальной команды по имени Екатерина. NEWS.ru рассказывает о талантливой девушке, аналитике и операторе сборной, которая оказалась дочерью знаменитого советского актёра Евгения Жарикова.

Лыжница, блогер и аналитик

Симпатичная и коммуникабельная девушка по имени Катя появилась в группе Михаила Шашилова в июне этого года и начала регулярно работать с ней со сбора в Сочи. После этого она была с командой в Раубичах и Тюмени, а сейчас снимает также видео в Сочи. Функции аналитика на сборах — это помощь тренерам сборной команды, и касается это не только видео, но и обработки статистических данных и показателей того, как спортсмены переносят нагрузку. За время работы у Екатерины установились дружеские отношения с большей частью девушек этой группы, а Ирина Казакевич выкладывает в сторис снятые ей видео.

23-летняя Екатерина Секридова занималась ранее лыжными гонками в известной подмосковной школе «Истина», но больших успехов на лыжне не достигла и решила переквалифицироваться в блогеры. Она уже пять лет ведёт свой канал на YouTube , где снимает качественные ролики о своих путешествиях по различным лыжным центрам и рекламирует их в лучшем виде с точки зрения обычного или лыжного туризма. К примеру, в прошлом году она, несмотря на пандемию, выехала вместе с мамой в Ливиньо на подготовительный сбор лыжников, откуда записала увлекательный ролик.

Помимо лыжных гонок и съёмок видео Екатерина увлекается фотографией и имеет портфолио в Instagram , а также собственного менеджера, которым является её мама, известная журналистка Татьяна Секридова, мастер спорта по лыжным гонкам, постоянный автор журнала «Лыжный спорт» и литературный редактор книги старшего тренера мужской сборной России по биатлону Юрия Каминского. Впрочем, и с другим наставником сборной Михаилом Шашиловым у неё установились хорошие доверительные отношения.

Сложная история любви родителей

Роман актёра Евгения Жарикова, звезды фильмов «Три плюс два», «Рождённая революцией» и «Благословите женщину» и журналистки Татьяны Секридовой, родившей ему двоих детей, продолжался с середины 90-х и до начала «нулевых». Всё это время Жарикову удавалось хранить в тайне свою вторую семью вплоть до расставания с Татьяной в начале 2000-х. Секридова сама рассказала подробности романа с любвеобильным народным артистом РСФСР в передаче «Пусть говорят» уже после расставания с Жариковым, а также сообщила его законной супруге Наталье Гвоздиковой о том, что воспитывает двоих детей её мужа. Кроме того, отцовство Жарикова подтвердил тест ДНК.

В прессе того времени много писали о том, что актёр до последних дней жизни немного внимания уделял воспитанию своих двоих небрачных детей: сына Сергея и дочери Екатерины. По словам очевидцев, оба отпрыска кинозвезды весьма артистичны и похожи на отца. Несмотря на то что в последние годы его жизни они не общались, дети Секридовой носят фамилию матери, но отчество актёра, дети признают Жарикова своим отцом.

Дети стали творческими личностями

Сергей — тоже творческий человек. Он окончил институт физкультуры и изучал китайский язык, но в конце концов увлёкся музыкой, стал играть в музыкальной группе, а затем отучился на звукорежиссёра и работает в театре «Дом 1907» и звукозаписывающей компании. Также он в своё время вёл блог в ЖЖ, где рассказывал о взаимоотношениях с девушкой и чувствах после смерти отца, хотя они не смогли присутствовать на его закрытой панихиде по настоянию жены Жарикова.

Моя слабость — музеи и мороженка. А утро у меня начинается с чашки капучино с чем-нибудь вкусненьким. Умею готовить блинчики. Хочу много денег и приручить гепарда. Что ещё? Бывает, забываю выпить витамины и взять ботинки на тренировку. Хочу сына и назову его Алексеем. В честь любимого деда-егеря. Он меня многому научил. Наверное, это был главный мужчина в моей жизни. А папа... Он умер, к сожалению. И с нами не жил. Мне было пять лет, когда он ушёл из нашей семьи. Мы с ним мультики вместе любили смотреть. Конечно, я думала о своих родителях. О том, как бы могло быть, если бы... Если обобщая, то вопрос в том, как сохранить любовь. Мне кажется, надо быть другом для своей половинки, а не сопливой ванилькой, которая обижается из-за пустяков. Кидать обидку — верх глупости. Любую проблему можно решить разговором, — вспоминала Екатерина об отношениях с отцом.

Новую работу в сборной России Секридова-младшая восприняла с большим энтузиазмом. Она с удовольствием делится фотографиями и видеороликами с красотами Кавказа и восхищается горами, где проходит сборы национальная команда. Пока её контракт рассчитан на год, а продолжится ли сотрудничество с Союзом биатлонистов сборной России после Олимпиады, покажет время, однако кинематографический талант у девушки явно есть, а потому в будущем она может запросто оказаться и на «Матч ТВ», и на других телепроектах. Главное, что любовь к лыжному спорту и биатлону у неё с детства.