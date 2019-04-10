Большинство эмоций, безусловно, связано с Олимпиадой. Однако после Игр в Корее было ещё немало турниров, которые принесли России награды и титулы, славу, почёт и уважение. Чемпионаты мира, финальные этапы Кубка мира, на которых российские спортсмены становились победителями и призёрами. Ко всему прочему, в новом сезоне — 2018/19 — россияне также достойно защищают российский триколор. News.ru подводит итоги года для сборной России в зимних дисциплинах.

Лыжники-герои на Олимпиаде и после неё

Большинство наград на главном турнире четырёхлетия принесли российские лыжники. Подопечные Елены Вяльбе завоевали восемь медалей — три серебряных и пять бронзовых. К сожалению, до золота добраться не удалось, но в тех условиях, что были созданы Международным олимпийским комитетом (МОК) (россияне выступали под нейтральным флагом), — это блестящий показатель.

Одним из рекордсменов по количеству наград стал Александр Большунов, у которого на груди красовались три серебра и одна бронза. Триумфальное второе место на марафонской дистанции в 50 км, затем награда после командного спринта свободным стилем вместе с Денисом Спицовым. Серебряный «хет-трик» Большунов сделал в командной эстафете «4×10 км». К серебру лыжник добавил бронзу в спринте классическим ходом.

Денис Спицов, который вместе с Большуновым стал вторым в эстафете и спринте, завоевал личную бронзу на дистанции 15 км свободным стилем. Ещё одним триумфатором стал Андрей Ларьков, который прибавил к командной серебряной награде бронзовую медаль в марафоне. В эстафете серебряным призёром также стал Алексей Червоткин.

Александр Большунов Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Женская сборная смогла завоевать две бронзовые награды — в эстафете «4×5 км» и в спринте классическим стилем. В составе команды отличились Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская. Белорукова стала дважды бронзовым призёром, показав третий результат в классическом спринте. Выше только шведка Стина Нильссон и норвежка Майкен Касперсен Фалла.

На прошлых домашних Играх в Сочи — 2014 российские лыжники смогли взять только пять медалей (одно золото, три серебра, одна бронза). Да, в Пхёнчхане золотые медали завоевать не удалось. Но такое количество наград, практически половина от общего числа, — умопомрачительный показатель.

Стоит отметить, что принёсшие награды Олимпиады-2018 вошли в состав сборной после того, как Международная федерация лыжных гонок (FIS) вместе с Международным олимпийским комитетом (МОК) не допустила до участия 11 россиян, лидеров команды, звёзд мировых лыжных гонок: Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Наталью Матвееву, Юлию Чекалёву, Юлию Иванову, Никиту Крюкова и других. И пока они судились за своё честное имя и право соревноваться дальше, молодёжь старалась не ударить в грязь лицом. И у них это прекрасно получилось!

Прошлый сезон для российских лыжников завершился также на позитивной ноте. Тот же Александр Большунов победил в заключительной гонке Кубка мира, обогнав канадского спортсмена Алекса Харвея и швейцарца Дарио Колонью более чем на 47 секунд. У женщин молодёжный зачёт Кубка мира выиграла Наталья Непряева, набрав 614 очков. Второе место заняла также российская спортсменка, Анастасия Седова (474).

В мужском зачёте Кубка наций сборная России расположилась на второй строчке (3639), проиграв лишь вездесущим лыжникам из Норвегии (5306). А в общем рейтинге всей сборной (мужская и женская) россияне стали третьими (5328), уступив недосягаемым норвежцам (10 821) и шведам (5383).

Денис Спицов Ulrik Pedersen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В новом сезоне — 2018/19 — российские спортсмены также не намерены терять своих позиций на трассах Кубка мира. В отсутствие многолетнего лидера команды Сергея Устюгова, который получил травму на одном из сборов и на первых этапах не выступал, зажигают триумфаторы Олимпийских игр. Большунов выиграл сразу две гонки на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Поддержал партнёра по команде Денис Спицов, завоевавший бронзовую награду на втором этапе. На третьем этапе российская эстафетная четвёрка стала второй, а на дистанции 30 км свободным стилем Андрей Мельниченко показал третий результат. Евгений Белов на четвёртом этапе выиграл старт на 15 км.

У женщин в новом сезоне на финском этапе первенствовала Юлия Белорукова в классическом спринте. Неожиданное серебро завоевала вторая сборная России в составе Лидии Дуркиной, Анны Жеребятьевой, Марии Истоминой и Елены Соболевой.

Потихоньку сборные России по лыжным гонкам «вкатываются» в сезон, готовясь к чемпионату мира, который пройдёт в Зеефельде (Австрия) с 20 февраля по 3 марта 2019 года.

Конькобежцы и шорт-трекисты не статисты

На Играх-2018 российские спортсмены смогли завоевать две бронзовые медали. Единственную награду с бронзовым отливом в шорт-треке на дистанции 1500 м «привёз» Семён Елистратов. А в конькобежном спорте на 5000 м третьей стала Наталья Воронина.

Больше наград удалось взять на чемпионатах мира по шорт-треку и конькобежному спорту в спринтерском и классическом многоборье. На турнире по шорт-треку три бронзовых медали принёс России Семён Елистратов на дистанциях 500 м, 1500 м и 3000 м. Серебро смогла выиграть Софья Просвирнова на 1000 м. На чемпионате мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье единственную награду завоевала Ольга Фаткулина. Пятой тогда стала Ангелина Голикова, а Дарья Качанова заняла только 19-е место. Среди мужчин лучшим стал Алексей Есин (9-е место). До призовых мест на чемпионате мира в классическом многоборье добраться, к сожалению, не удалось.

Семён Елистратов Tonello Abozzi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В новом сезоне конькобежцы уже успели занести в свой актив победы и призовые места на Кубке мира. Чаще других россиян на подиум поднимался рекордсмен мира Павел Кулижников. У него в копилке сезона 2018/19 уже шесть побед и два серебра.

Помимо Кулижникова, на пьедестал успели взобраться Денис Юсков, Александр Румянцев, Данила Семериков, Сергей Трофимов, Виктор Муштаков, Руслан Мурашов и Алексей Есин. «Слабый пол» также не отстаёт. Призовые места у россиянок есть практически на каждом этапе. Ольга Фаткулина, Наталья Воронина, Екатерина Шихова, Евгения Лаленкова, Ангелина Голикова, Елизавета Казелина, Дарья Качанова — все они уже не раз успели попасть в топ-3 в этом сезоне. Так что и этом виде спорта у нас всё отлично.

В шорт-треке российские спортсмены выступают на уровне. Девушки радуют больше, чем мужчины. Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова чаще всех в начале нового сезона становились призёрами Кубка мира. Стараются не отстать от них Эмина Малагич и Екатерина Константинова. От женского коллектива мужчины находятся на отдалении. Павел Ситников, Александр Шульгинов, Константин Ивлиев и Денис Айрапетян становились призёрами в команде. Последний же выиграл бронзу на втором этапе в Солт-Лейк Сити (США). Ребята пока что разгоняются.

Бобслеисты, саночники и скелетонисты не подводят

В этих видах программы на Игры-2018 поехали в усечённом составе. Пока половина сборной России боролась с несправедливостью МОК, другая пыталась бороться за награды. К сожалению, в бобслее у россиян не только не было медалей, но так случилось, что спортсмены ещё и «привезли» проблемы с Международной федерацией и антидопинговым законодательством. Бобслеистку Надежду Сергееву обвинили в нарушении антидопинговых правил. Однако через полгода к началу нового сезона спортсменку оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS). И в сезоне 2018/19 Надежда Сергеева вместе с Юлией Беломестных стала второй в двухместных экипажах на этапе Кубка мира.

Надежда Сергеева Tobias Hase/dpa/Global Look Press

В санном спорте также особых успехов на зимних Играх не было. Но зато в новом сезоне 2018/19 россияне успели отметиться призовыми местами на Кубке мира. Роман Репилов и Александр Горбацевич становились серебряными призёрами, а наша двойка — Владислав Южаков и Юрий Прохоров смогли стать вторыми и третьими на двух стартах. Также сборная команда одержала победу в эстафетной гонке на этапе в канадском Уистлере.

А вот в скелетоне на ОИ-2018 российский спортсмен Никита Трегубов смог «взломать» трассу и взять серебряную медаль. Конечно, бороться с «хозяином» ледяного жёлоба южнокорейцем Юн Сун Бином было трудно, но наш скелетонист старался.

В нынешнем сезоне голодные до побед и восстановленные в правах российские спортсмены задают жару соперникам. Вместе с Трегубовым побеждают на Кубке мира Александр Третьяков и Елена Никитина. Будем надеяться, что их настрой сохранится вплоть до Игр-2022 в Токио.

Сноубордисты и фристайлисты пытаются обрести себя

Сноубордисты в Пхёнчхане были близки к наградам, но так и не смогли добраться до заветного Олимпа. Да и в сезоне 2018/19 пока особых успехов не видно. Вполне вероятно, что «удачи» связаны с проблемами в данном виде спорта. Алёна Заварзина завершила спортивную карьеру, пока не выступает Екатерина Тудегешева, восстанавливается после травмы Николай Олюнин. В общем на данный момент этот вид спорта больше всего огорчает болельщиков российских атлетов. Но он никогда и не был в РФ столь удачным по сравнению с теми же лыжными гонками.

Илья Буров Brian Cassella/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

А вот во фристайле два россиянина вошли в историю, завоевав две бронзовых медали: Илья Буров в лыжной акробатике и Сергей Ридзик в ски-кроссе. Но после успеха как отрубило. Спортсмены выступают в штатном режиме, без особых достижений.

Золотые хоккеисты продолжают победную поступь

Вторую золотую медаль на Олимпийских играх, после фигуристов, завоевали хоккеисты. Наград главного четырёхлетия у сборной России не было с 2002 года. Тогда россияне смогли добраться до бронзы, а потом — 16 лет пустоты. Проигранный матч за третье место, затем две остановки на стадии четвертьфинала. И вот в 2018 году — драгоценное золото. Да, без флага, без гимна, без национальной символики — но хоккеисты сотворили историю. В финале спортсмены обыграли немецкую команду в дополнительное время (3:4 ОТ). Повторить успех на чемпионате мира не удалось, и сборная остановилась лишь на стадии четвертьфинала, проиграв вечному сопернику — Канаде.

Хоккеисты сборной России на Олимпийских играх Wu Zhuang/Xinhua/Global Look Press

Пока сборная радует. Подопечные Ильи Воробьёва выиграли два этапа Еврохоккейтура. На Кубке Карьяла (Финляндия) они обошли хозяев в турнирной таблице только по разнице шайб. Зато домашний этап — Кубок Первого канала — выиграли безоговорочно (9 очков). Ротации в составе не смогли помешать сборной одержать победу. Следующий тур пройдёт в Чехии в феврале 2019 года.

Победы и неудачи кёрлингистов

Соревнования кёрлингистов на Играх-2018 запомнятся зрителям надолго. Сначала блестящий матч за третье место в исполнении Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой против норвежских спортсменов, а затем обвинения в применении допинга, минус медаль и репутация. Столько радости слилось в унитаз. Безусловно, началось расследование, суды и апелляции. На данный момент Александр Крушельницкий продолжает судебные тяжбы и разбирательства за свою честь, честь страны и репутацию российских спортсменов. А Анастасия Брызгалова примкнула к женской команде во главе с Алиной Ковалёвой.

Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Несмотря на то, что лучший российский микст-дуэт пока находится не в форме и не может выступать, вместо них российскую сборную на чемпионате мира представляли Мария Комарова и Даниил Горячев. Они смогли дойти до финала и завоевать серебро в весьма непростой борьбе. Они же в составе команды на чемпионате мира среди смешанных команд вместе с Александром Ерёминым и Анастасией Москалёвой стали третьими, обыграв в своём матче сборную Норвегии (7:8). А женская команда под руководством Виктории Моисеевой ворвалась в тройку, «украв» бронзу у американской сборной.

Но и это ещё не всё. На чемпионате Европы женщины под предводительством скипа Алины Ковалёвой дошли до матча за третье место, но опыта спортсменок не хватило для борьбы за бронзу. Зато они смогли отобраться на чемпионат мира в следующем году. Путёвку на тот же турнир получили и мужчины. В любом случае, они не только поддержали удачные выступления россиянок на международной арене, а ещё и поднатаскались.

Прыжок Климова и прорыв Яковлевой

Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина особо не пользуется популярностью в России, поскольку значительных успехов у россиян на соревнованиях нет. Изредка отечественные спортсмены добирались до тридцатки, даже в десятку попадали, но чтобы побеждать — это уже история. Своё имя в книгу достижений вписал экс лыжный двоеборец, а ныне прыгун на лыжах с трамплина Евгений Климов, выигравший этап Кубка мира в Висле (Польша).

Евгений Климов Sammy Minkoff/imago sportfotodienst/Global Look Press

После первой попытки россиянин захватил лидерство, а во второй только упрочил свои позиции. Ближайшего преследователя Климов опередил на 6,7 балла. До него ещё никто, ни в советское время, ни в современной России, не выигрывал кубковый старт. Конечно, после того, как Климов выиграл летний Кубок мира, к нему стоило присмотреться и ждать от него удачных полётов. Вместе с партнёрами по команде Денисом Корниловым, Дмитрием Васильевым и Михаилом Назаровым он стал шестым. Подобный результат у команды был в сезоне 2016/17.

К успеху Климова можно добавить первую победу 17-летней россиянки Лидии Яковлевой. Она опередила олимпийскую чемпионку 2018 года норвежку Марен Лундбю практически на 5 баллов. В нынешнем сезоне Климов регулярно попадает в топ-10. Ещё одна россиянка, Софья Тихонова, также неплохо начала свой сезон, заняв восьмое место на этапе Кубка мира в Преманоне. Остальные девушки только набирают обороты.

Год был насыщенным, ярким и щедрым на награды. Пусть и не во всех видах спорта, но во многих. Ждём следующего года с нетерпением!