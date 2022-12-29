Умер один из величайших футболистов в истории, единственный трехкратный чемпион мира, бразилец Пеле. Ему было 82 года. Его прозвали Королем футбола, и этот неформальный титул остался с ним навсегда. Достижения и рекорды Пеле никто не мог побить десятилетиями, а часть из них не побито до сих пор. Пеле официально признан не только лучшим футболистом XX века, но и лучшим спортсменом столетия. Он ушел из жизни в окружении близких в больнице Сан-Паулу после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Самые яркие моменты из карьеры спортсмена — в галерее NEWS.ru.

Пеле, 1958 год

Фото: Imago-images.de/Global Look Press

Пеле, 1958 год

24 июня 1958 года. Пеле забил три гола в этом матче, который проходил на глазах у 27 100 зрителей

Фото: dpa/Global Look Press

24 июня 1958 года. Пеле забил три гола в этом матче, который проходил на глазах у 27 100 зрителей

Pele FC Santos 1963

Фото: imago sportfotodienst/imago-images.de/Global Look Press

Pele FC Santos 1963

Pele Cosmos New York 1976

Фото: imago sportfotodienst/imago-images.de/Global Look Press

Pele Cosmos New York 1976

Пеле и Марадона 1988

Фото: imago sportfotodienst/imago-images.de/Global Look Press

Пеле и Марадона 1988

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Fußball, WM 1958 in Stockholm, Finale Brasilien Schweden 5 - 2 Fussball-Weltmeisterschaft 1958 Finale Schweden - Brasilien 2:5/ Pele in Aktion lks. und Bengt Gustavsson Schweden 29.06.1958 in Stockholm HM

Фото: mago sportfotodienst/imago-images.de/Global Look Press

Fußball, WM 1958 in Stockholm, Finale Brasilien Schweden 5 - 2 Fussball-Weltmeisterschaft 1958 Finale Schweden - Brasilien 2:5/ Pele in Aktion lks. und Bengt Gustavsson Schweden 29.06.1958 in Stockholm HM

1969/Pele

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

1969/Pele

Чемпионат мира по футболу — 1970: Финал: Бразилия — Италия (4:1)

Фото: imago sportfotodienst/imago-images.de/Global Look Press

Чемпионат мира по футболу — 1970: Финал: Бразилия — Италия (4:1)

Товарищеский матч по футболу между сборными СССР и Бразилии на Центральном стадионе им.В. И.Ленина в Москве. Знаменитый бразильский футболист Пеле (в центре), советские футболисты: нападающий Михаил Шалвович Месхи

Фото: РИА Новости

Товарищеский матч по футболу между сборными СССР и Бразилии на Центральном стадионе им.В. И.Ленина в Москве. Знаменитый бразильский футболист Пеле (в центре), советские футболисты: нападающий Михаил Шалвович Месхи

Неймар и Пеле 2012 год

Фото: Guilherme DioníZio/ZUMAPRESS.com/Global Look PRess

Неймар и Пеле 2012 год

Пеле и Килиан Мбаппе

Фото: Federico Pestellini/imago-images.de/Global Lool Press

Пеле и Килиан Мбаппе

Известный футболист Эдсон Арантес ду Насименту (Пеле) и его супруга Ассирия Лемос во время приема в посольстве Бразилии в РФ.

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

Известный футболист Эдсон Арантес ду Насименту (Пеле) и его супруга Ассирия Лемос во время приема в посольстве Бразилии в РФ.

Дочь Пеле поделилась семейной фотографией из больницы, где легенда бразильского футбола боролся с раком последние несколько недель

Фото: Социальные сети

Дочь Пеле поделилась семейной фотографией из больницы, где легенда бразильского футбола боролся с раком последние несколько недель