Умер один из величайших футболистов в истории, единственный трехкратный чемпион мира, бразилец Пеле. Ему было 82 года. Его прозвали Королем футбола, и этот неформальный титул остался с ним навсегда. Достижения и рекорды Пеле никто не мог побить десятилетиями, а часть из них не побито до сих пор. Пеле официально признан не только лучшим футболистом XX века, но и лучшим спортсменом столетия. Он ушел из жизни в окружении близких в больнице Сан-Паулу после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Самые яркие моменты из карьеры спортсмена — в галерее NEWS.ru.