Умер один из величайших футболистов в истории, единственный трехкратный чемпион мира, бразилец Пеле. Ему было 82 года. Его прозвали Королем футбола, и этот неформальный титул остался с ним навсегда. Достижения и рекорды Пеле никто не мог побить десятилетиями, а часть из них не побито до сих пор. Пеле официально признан не только лучшим футболистом XX века, но и лучшим спортсменом столетия. Он ушел из жизни в окружении близких в больнице Сан-Паулу после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Самые яркие моменты из карьеры спортсмена — в галерее NEWS.ru.
Фото: Imago-images.de/Global Look Press
Пеле, 1958 год
Фото: Imago-images.de/Global Look Press
Пеле, 1958 год
Фото: dpa/Global Look Press
24 июня 1958 года. Пеле забил три гола в этом матче, который проходил на глазах у 27 100 зрителей
Фото: dpa/Global Look Press
24 июня 1958 года. Пеле забил три гола в этом матче, который проходил на глазах у 27 100 зрителей
Fußball, WM 1958 in Stockholm, Finale Brasilien Schweden 5 - 2 Fussball-Weltmeisterschaft 1958 Finale Schweden - Brasilien 2:5/ Pele in Aktion lks. und Bengt Gustavsson Schweden 29.06.1958 in Stockholm HM
Fußball, WM 1958 in Stockholm, Finale Brasilien Schweden 5 - 2 Fussball-Weltmeisterschaft 1958 Finale Schweden - Brasilien 2:5/ Pele in Aktion lks. und Bengt Gustavsson Schweden 29.06.1958 in Stockholm HM
Чемпионат мира по футболу — 1970: Финал: Бразилия — Италия (4:1)
Фото: РИА Новости
Товарищеский матч по футболу между сборными СССР и Бразилии на Центральном стадионе им.В. И.Ленина в Москве. Знаменитый бразильский футболист Пеле (в центре), советские футболисты: нападающий Михаил Шалвович Месхи
Фото: РИА Новости
Товарищеский матч по футболу между сборными СССР и Бразилии на Центральном стадионе им.В. И.Ленина в Москве. Знаменитый бразильский футболист Пеле (в центре), советские футболисты: нападающий Михаил Шалвович Месхи