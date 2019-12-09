https://static.news.ru/photo/9bac61b8-1a6f-11ea-9a70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) запретил России принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение в течение четырёх лет. Об этом стало известно в понедельник, 9 декабря.

Информацию огласили представители пресс-службы агентства.

О единогласном решении сообщает ТАСС. После вступления запрета в силу российские спортсмены не смогут участвовать в Олимпийских играх и не только под национальным флагом.

Ранее NEWS.ru писал, что исполком WADA принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Также решением агентства был введён запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

23 сентября исполнительный комитет WADA получил отчёт от комитета WADA по соответствию, в котором содержится обновлённая информация об анализе данных из Московской лаборатории.

Ранее комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Российских спортсменов могут не допустить не только до предстоящих Олимпийских игр в Токио, но и до других главных соревнований.