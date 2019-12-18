Пятеро из семи членов наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласились с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
Члены набсовета РУСАДА Елена Исинбаева и Александр Хрычиков воздержались при голосовании,
Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.
Наблюдательный совет РУСАД) рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), дело должно быть передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен