https://static.news.ru/photo/5bede212-224f-11ea-b90d-fa163e074e61_660.jpg Елена Исинбаева Фото: kremlin.ru

Пятеро из семи членов наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласились с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

Члены набсовета РУСАДА Елена Исинбаева и Александр Хрычиков воздержались при голосовании, сообщает ТАСС.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.

Наблюдательный совет РУСАД) рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), дело должно быть передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.