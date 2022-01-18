Суд приговорил иранского боксёра к смертной казни

Иранский боксёр Мохаммад Джавад Вафаеи-Сани приговорен к смертной казни. Спортсмена признали виновным в поджоге и разрушении правительственных зданий во время протестов в 2019 году, сообщает организация по правам человека Ирана (IHR).

По данным IHR, в обвинения против боксёра был включён пункт о поддержке оппозиционной группы «Народные моджахеды», которая является незаконной в Ираке.

26-летний спортсмен был задержан в феврале 2020 года. Тогда обвинение против него заключалось только в участии в акциях протеста, которые были вызваны ростом цен на топливо. На тот момент был назначен залог в размере 30 млн томанов (чуть меньше €1 млн евро).

Адвокат боксёра Бабак Пакния подтвердил приговор и сообщил о планах подать апелляцию в Верховный суд.

Пользователи социальных сетей призвали власти спасти жизнь Вафаеи-Сани, а хэштег #SaveMohammadJavad стал популярным в Twitter.

В 2020 году в Иране казнили чемпиона страны по греко-римской борьбе Навида Афкари за участие в антиправительственных уличных демонстрациях в 2018 году. 27-летний спортсмен получил сразу два смертных приговора. Его братья Вахид и Хабиб до сих пор находятся в тюремном заключении.