Инспектора матча «Рубин» — «Тамбов» заменили из-за теста на COVID-19

https://static.news.ru/photo/1b17735c-e9e6-11ea-9e92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тест на коронавирус инспектора матча шестого тура Российской премьер-лиги «Рубин» — «Тамбов» Тараса Безубяка показал сомнительный результат.

По данным пресс-службы Российского футбольного союза, в связи с этим на предстоящей игре его заменит Сергей Мартынов.

Встреча начнётся 30 августа в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» в 18:00. В качестве главного арбитра назначен Виталий Мешков. Система VAR использоваться не будет.

Ранее NEWS.ru писал, что результат теста на COVID-19 полузащитника сборной Франции и английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поля Погба оказался положительным. Именно по этой причине 27-летнего футболиста не включили в состав сборной на предстоящие матчи Лиги наций.