Инспектора матча «Рубин» — «Тамбов» заменили из-за теста на COVID-19

Тест на коронавирус инспектора матча шестого тура Российской премьер-лиги «Рубин» — «Тамбов» Тараса Безубяка показал сомнительный результат.
По данным пресс-службы Российского футбольного союза, в связи с этим на предстоящей игре его заменит Сергей Мартынов.
Встреча начнётся 30 августа в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» в 18:00. В качестве главного арбитра назначен Виталий Мешков. Система VAR использоваться не будет.
Ранее NEWS.ru писал, что результат теста на COVID-19 полузащитника сборной Франции и английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поля Погба оказался положительным. Именно по этой причине 27-летнего футболиста не включили в состав сборной на предстоящие матчи Лиги наций.
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