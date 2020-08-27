Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Погба заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/877df76c-e867-11ea-9f71-fa163e074e61_660.jpg Поль Погба Фото: Matthew Peters/Manchester United/Global Look Press

Результат теста на COVID-19 полузащитника сборной Франции и английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Поля Погба оказался положительным, сообщил главный тренер французской национальной команды Дидье Дешама.

Игрока отправили на двухнедельный карантин.

Именно по этой причине 27-летнего футболиста не включили в состав сборной на предстоящие матчи Лиги наций. Его заменят на 17-летнего полузащитника Ренна Эдуардо Камавинга. В такой же ситуации оказался полузащитник английского «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, передаёт BBC.

Погба провёл в составе национальной команды 69 игр, отличился 10 голами, стал победителем победителем чемпионата мира 2018 года в России и серебряным призёром домашнего первенства Европы — 2016.

Сборная Франции в начале сентября примет участие в двух матчах в рамках группового этапа Лиги наций. На 5 сентября запланирована встреча с командой Швеции, а 8 сентября — дома с хорватами.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг сумел избежать заражения коронавирусной инфекцией, несмотря на то что присутствовал на праздновании дня рождения восьмикратного олимпийского чемпиона по бегу Усэйна Болта. В минувший понедельник, 24 августа, появилась информация о заражении коронавирусом Болта, который праздновал свой 34-й день рождения в компании Стерлинга и футболиста германского «Байера» Леона Бэйли.