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Огонь Игр «Дети Азии» прибыл на Сахалин

vk.com/gamesasia

спорт [ версия для печати ]

Церемония передачи символа первых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» состоялась на главной площади Южно-Сахалинска в новогоднюю ночь. Огонь прибыл из Якутии на Сахалин, сообщили в Министерства спорта, туризма и молодёжной политики региона.

Факел преодолел огромный путь, а свидетелями его появления на острове стали несколько тысяч сахалинцев. По словам врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, для региона «Дети Азии» — историческое спортивное событие. Чиновник подчеркнул, что Сахалин доказал, что может принимать самые престижные спортивные события, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что администрация Южно-Сахалинска запретила проводить митинг о российских Курилах на площади Победы. Организаторам — сахалинскому обкому КПРФ — пояснили, что согласование невозможно, так как в тот же день в том же месте с утра до вечера будет проходить мероприятие, посвященное Международным играм «Дети Азии». Однако позднее выяснилось, что никакого мероприятия «Детей Азии» 15 декабря на площади не проводилось.


#игры #сахалин #детиазии
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