«Хороший парень» против «Хищника»: турнир UFC определит лучшего тяжеловеса

Второй турнир UFC этого года изначально насчитывал в своём составе трёх россиян. Однако кард лишился двух из них. По неизвестным причинам Алексей Олейник снялся с поединка против Грега Харди. Сам 44-летний российский боец никак не прокомментировал это событие. Однако известно, что несколько дней назад его навестили сотрудники USADA. По большей части, это ни о чем не говорит, поскольку «Удав» никогда не подозревался в употреблении запрещённых препаратов. Кроме того, в начале января Олейник настаивал на том, что свою карьеру он намерен продолжать только в UFC. Другим «отказником» стал

Без Олейника и Евлоева

Единственный из россиян

Мовсар Евлоев — двоюродный брат олимпийского чемпиона в классической борьбе Мусы Евлоева. Здесь загадок нет. Мовсар сдал положительный тест на COVID-19. Его встреча с грузином Ильёй Топурией могла стать украшением турнира, потому что оба бойца идут без поражений. Неоднозначную оценку россиянину выставил сам Топурия, назвав соперника «мелкой крысой». Хотя он-то точно ни в чём не потерял. Вместо Евлоева он подерётся с канадцем Чарльзом Журдэйном.

Таким образом, российским болельщикам осталось переживать только за Саида Нурмагомедова, который не является родственником Хабиба. На бывшего чемпиона UFC Саид мало чем похож. 29-летний российский спортсмен предпочитает работать в стойке и побеждает соперников в ярком атакующем стиле. Перед поединком он открылся явным фаворитом у букмекеров, а со временем коэффициент на его победу только упал.

Саид Нурмагомедов metaratings.ru

Такая расстановка сил выглядит несправедливой, потому что его соперник 32-летний американец Коди Стэманн также является ударником высокого уровня. Поражения по очкам от Джимми Риверы и Мераба Двалишвили лишили его надежды побороться за титул, но он побеждал крепких Брайана Кэрэвэя, Брайана Келлехера, Алехандро Переса и Терриона Вэйра. Единственное досрочное поражение ему сумел нанести нынешний чемпион легчайшего веса Алджамейн Стерлинг.

Нурмагомедов первого успеха добился ещё в России, когда стал чемпионом лиги WFCA. Позже спортсмен сумел добраться на финала гран-при ACB, где уступил опытному Магомеду Бибулатову. Послужной список в UFC у Саида также неплох. Он победил Джастина Скоггинса, Рикардо Рамоса, Марка Стригля, но проиграл Раони Барселосу.

Стоит отметить, что Стэманн считается намного более опасным бойцом, чем все предыдущие соперники Нурмагомедова в UFC, поскольку хороший бокс американец способен дополнить высоким уровнем борьбы. Саид же полагается на удары ногами, которыми способен нанести соперникам значительный урон. В этой паре шансы выглядят как минимум равными, а уж скорее именно Стэманн является небольшим фаворитом. Всё-таки Нурмагомедов не выходил в октагон более года.

Французские короли

Возглавит турнир UFC 270 бой двух тяжеловесов — чемпиона Фрэнсиса Нганну и обладателя временного титула Сирила Гана. Оба бойца начинали карьеру в одном зале и часто выступали в роли спарринг-партнёров. После поражения от Деррика Льюиса Нганну расстался с тренером Фернандом Лопесом, который буквально за один год довёл своего нового подопечного до статуса претендента на пояс.

Сирил провёл очень плодотворный прошлый год. Один за другим он выиграл у Жаирзиньо Розенстрайка, Александра Волкова и Деррика Льюса. Особо зрелищными победы не получились, но каждый его соперник был в топ-10, если не в топ-5 рейтинга тяжеловесов организации.

Нганну в 2021 году задержался в октагоне всего на 5 минут и 52 секунды. Именно столько времени потребовалось «Хищнику», чтобы нокаутировать Стипе Миочича и отобрать у 39-летнего хорватского бойца пояс чемпиона. После этого оба взяли паузы в карьерах. Нганну даже успел сняться в фильме «Чудаки навсегда».

Действующий чемпион неожиданно открылся аутсайдером предстоящего боя. Несмотря на убийственный нокаутирующий удар и серию из пяти досрочных побед (четыре в первом раунде), у него всё яснее проявляются признаки звёздной болезни. Дело даже не в съемках в кино. Нганну только «вчера» выиграл пояс, а уже на следующий день стал рассказывать о том, что зарабатывает смехотворные $500 тысяч за бой. Француз быстро забыл, как он был бездомным и жил на улицах в Париже.

Фрэнсис Нганну francisthepredatorngannou/facebook.com

Именно там, буквально на улице его нашел Фернанд Лопес, начавший бесплатно обучать уроженца Камеруна ММА. Нганну легко расстался с тренером, открывшим ему дверь в смешанные единоборства, а сейчас бросил несколько камней в огород президента UFC Даны Уайта, который категорически не любит разговоры о деньгах и критику в свой адрес.

Уайт неоднократно встречал строптивых спортсменов, требовавших к себе особенного отношения. С большинством из них он мог найти общий язык, поэтому Конор Макгрегор, Ронда Роузи и Брок Леснар были символами UFC, получая в разы больше других бойцов. Но в отличие от них Нганну не делает кассу. В том числе и по этой причине ему дали тактически грамотного и стилистически неудобного соперника. В отличие от предыдущих оппонентов Фрэнсиса Ган не будет искать нокаут, а постарается измотать соотечественника на длинной дистанции. Это стиль Сирила.

Большинство своих побед «Хороший парень» одержал судейскими решениями или нокаутами после того как прошёл экватор встречи. Как раз «физика» — ахиллесова пята чемпиона, который в 2018 году проиграл судейскими решениями Миочичу и Льюису.

И если Нганну делает акцент на природную мощь и нокаутирующий удар, то Ган техничен, подвижен и является ярким игровиком. Даже более умным, чем Александр Волков. Шансы Сирила продержаться всю дистанцию выглядят реальными особенно после публикации видео их совместного спарринга, где он переигрывал Нганну. К тому же и UFC он будет выгоднее в качестве чемпиона.