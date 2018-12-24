Хоккейная «молодёжка» обыграла швейцарцев перед ЧМ

Молодёжная сборная России по хоккею переиграла соперников из Швейцарии в заключительной товарищеской встрече перед началом молодёжного чемпионата мира.
Матч завершился со счётом 4:1. В составе российской команды отличились Даниил Журавлёв, Клим Костин. Дважды ворота оппонентов поразил Григорий Денисенко. Встреча проходила в Канаде.
Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт в Ванкувере и Виктории (оба — Канада) с 26 декабря 2018 года по 5 января 2019 года. Первый матч российские хоккеисты проведут против сборной Дании. Встреча состоится 28 декабря в 00:00 по московскому времени.