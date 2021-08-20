Хоккеисты НХЛ поедут на Олимпиаду

В секретном письме Национальной хоккейной лиги для игроков и агентов сообщается, что Международная федерация хоккея обеспечит игроков НХЛ страховкой от COVID-19 на Олимпиаде-2022. Письмо представила редакция «Матч ТВ».

Джентльмены, я хотел бы быстро сообщить вам новости о статусе страховки на олимпийский турнир. Мы получили подтверждение, что ИИХФ согласилась приобрести страховки для всех игроков на контрактах НХЛ, включая случай заболевания коронавирусом, — сообщил представитель НХЛ.

«Матч ТВ» ожидает, что руководство НХЛ объявит об участии своих хоккеистов на Играх в Пекине до 26 августа, до старта квалификации.

По мнению Международного олимпийского комитета, в Пекине всё готово к проведению зимних Олимпийских игр в 2022 году. Уровень технической подготовки к мероприятию оценён как высокий.

Ранее глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что ограничение на символику для спортсменов России может распространиться и на Олимпиаду в Пекине.