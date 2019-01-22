Хоккеист Задоров подрался в матче НХЛ

Российский хоккеист «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подрался с игроком противника «Нэшвилл Предаторз» Остином Уотсоном.
Россиянин провёл силовой приём против Калле Йернроке, за которого позже вступился Остин Уотсон. В результате инцидента завязалась драка, россиянин повалил Уотсона на лёд. После драки Задоров получил пятиминутный штраф.
В матче против «Нэшвилла» Никита Задоров отметился одним броском в створ и провёл два силовых приёма. Встречу российский хоккеист закончил с показателем полезности «-2».
Матч регулярного чемпионата завершился победой «Нэшвилла» со счётом 1:4. За «Колорадо» забил Александр Керфут. В составе «Нэшвилла» отличились Ник Бонино, Виктор Арвидссон, Роман Йози и Райан Эллис.