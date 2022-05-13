Химкинский суд продлил арест американской баскетболистке Бриттни Грайнер Химкинский суд продлил арест американской баскетболистке Бриттни Грайнер до 18 июня

Бриттни Грайнер / Фото Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press

Двукратной олимпийской чемпионке по баскетболу из США Бриттни Грайнер пролили арест до 18 июня. Такое решение вынес Химкинский суд Московской области, сообщает ТАСС, ссылаясь на анонимным источник. Спортсменка была арестована по подозрению в попытке нелегально ввезти в РФ гашишное масло через аэропорт Шереметьево.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей гражданке США Грайнер до 18 июня, — сказал собеседник агентства.

Грайнер в составе сборной США выиграла чемпионат мира 2014 года в Турции, Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпионат мира 2018 года в Испании и Олимпийские игры 2020 года в Токио. До ареста она выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что Грайнер могут обменять на российского предпринимателя Виктора Бута, отбывающего срок в США с 2012 года. Суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в подготовке сговора ради убийства граждан США и финансовой поддержки терроризма. Он получил 25 лет тюрьмы.