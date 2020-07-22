«Химки» решили выступать в Российской премьер-лиге

https://static.news.ru/photo/6d14ce9e-cc0d-11ea-a5fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: fckhimki.com

Министр спорта Московской области Роман Терюшков подтвердил, что «Химки» будут выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Футбольный клуб завершил сезон в ФНЛ на втором месте, получив право выступать в РПЛ. Однако ранее появилась информация, что клуб может отказаться от РПЛ из-за нехватки финансирования. Он живёт на бюджетные деньги. При этом главный тренер команды Сергей Юран сообщения о неучастии в лиге опровергал. А сегодня, 22 июля, он получил подтверждающий звонок от министра спорта Подмосковья.

Только что мне позвонил Роман Игоревич, мы уже обсуждали текущие вопросы — по поводу сборов, где команда будет собираться перед матчами. Например, есть вариант с Новогорском. Да, министр подтвердил, мы — в РПЛ. А команде я ещё утром, до звонка министра, объявил об этом, — цитирует Юрана «Советский спорт».

При этом ещё весной Терюшков говорил, что «Химки» не выйдут в РПЛ, если не найдут спонсора до конца мая.

Ранее NEWS.ru писал, что «Химки» вышли в финал Кубка России, обыграв в выездном матче «Урал» со счётом 1:3. Финальная игра состоится 25 июля на «Екатеринбург Арене». Подмосковная команда сыграет с победителем второго полуфинального поединка между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом», он состоится 19 июля в 18:30 в Северной столице.