Хавбек сборной России ведёт переговоры с испанским «Алавесом»

https://static.news.ru/photo/fe9a3ca8-e483-11ea-bfd7-fa163e074e61_660.jpg Далер Кузяев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полузащитник сборной России Далер Кузяев ведёт переговоры о переходе в чемпионат Испании. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

Кузяев может перейти в «Алавес». Стороны уже ведут переговоры о подписании контракта, — цитирует его РИА Новости.

Арустамян добавил, что Кузяевым заинтересовались в «Хоффенхайме», «Валенсии», «Бордо» и «Марселе», но сейчас тот «близок к клубу поскромнее». По словам комментатора, испанский клуб предлагает полузащитнику двухлетний контракт и зарплату ниже, чем в «Зените», но футболист настроен играть в Европе.

Кроме того, в России Кузяевым интересуются «Спартак» и «Краснодар». «Зенит» предлагает продлить контракт, который завершился после сезона-2019/20.

Кузяев перешёл в «Зенит» из «Терека» (ныне «Ахмат») в 2017 году. В составе петербуржцев полузащитник дважды становился чемпионом России (2019, 2020). За три сезона в составе «сине-бело-голубых» Кузяев провёл в РПЛ 64 матча, в которых забил восемь голов. Вместе со сборной России в 2018 году он дошёл до четвертьфинала чемпионата мира.

Как писал NEWS.ru, футбольный клуб «Бешикташ» (Стамбул) начал переговоры о контракте с российским полузащитником Далером Кузяевым.