Губерниев жёстко ответил на обвинения во лжи

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Дмитрий Губерниев (cлева)

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в жёсткой манере отреагировал на обвинение вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) чеха Иржи Гамзы, который указал на бесчестие и непрофессионализм журналиста.

«Дорогой пан Гамза, я прекрасно понимаю, что у вас такие слабенькие комментаторы биатлона, что вы постоянно думаете о том, что же там сказал русский парень», — заявил Губерниев «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что ему «наплевать, кто и что думает».

«У нас демократическое государство. Так что, дорогой пан Гамза, идите вы…» — заключил комментатор.

Ранее Гамза назвал Губерниева лишним человеком в спорте. Чиновник добавил, что из-за скандальности комментатора у него пропадает желание общаться с ним. Чех подчеркнул, что Губерниев занят только «раздуванием скандалов» и «выдаванием своих слов за чужие».

Губерниев высказался о завершении карьеры Шипулиным, писал News.ru.