Спорт

Губерниев рассказал, на сколько ему понизили зарплату

23:16, 04 мая 2020
Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Дмитрий Губерниев рассказал, что ему понизили зарплату из-за пандемии коронавируса. Комментатор добавил, что понижение коснулось всех, кто работает на «Матч ТВ».

Зарплата спортивного журналиста стала меньше примерно на 20%.

Пока на жизнь хватает, до ноябрьских точно дотяну. Мне, как и всем на «Матч ТВ», понизили зарплату. Процентов на двадцать, — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Спортивный комментатор отметил, что из-за пандемии трудности сейчас испытывают все.

Ранее NEWS.ru сообщал, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, сколько ещё в России продлится режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Ситуацию он видит как очень тревожную.

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