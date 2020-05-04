Губерниев рассказал, на сколько ему понизили зарплату

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька сообщил о разработке нового метода тестирования спортсменов на допинг, при котором для анализа потребуется всего несколько капель крови на листе бумаги.

Банька написал в Twitter, что WADA с партнёрами работают над методом DBS (Dried blood spot, буквально «пятно высохшей крови»), который может произвести революцию в сфере борьбы с допингом. Глава Всемирного...