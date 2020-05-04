Губерниев рассказал, на сколько ему понизили зарплату

Дмитрий Губерниев рассказал, что ему понизили зарплату из-за пандемии коронавируса. Комментатор добавил, что понижение коснулось всех, кто работает на «Матч ТВ».
Зарплата спортивного журналиста стала меньше примерно на 20%.
Пока на жизнь хватает, до ноябрьских точно дотяну. Мне, как и всем на «Матч ТВ», понизили зарплату. Процентов на двадцать, — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Спортивный комментатор отметил, что из-за пандемии трудности сейчас испытывают все.
Ранее NEWS.ru сообщал, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, сколько ещё в России продлится режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Ситуацию он видит как очень тревожную.