https://static.news.ru/photo/3cf88ade-7415-11ea-ac4a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Драчев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий Дмитрий Губерниев высказался по поводу письма представителей биатлонного сообщества, которое призывает отправить в отставку президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва. По их мнению, он не справляется со своими обязанностями.

Ситуация в мире требует сегодня сосредоточиться на борьбе с вирусом. Необходимо предпринимать меры по остановке пандемии, а не решать, кто будет занимать тот или иной пост, — сказал Губерниев в эфире Матч ТВ.

Владимир Драчёв является главой Союза биатлонистов с мая 2018 года. Письмо против него подписали ветераны, чемпионы Олимпийских игр, представители судейского корпуса и специалисты-тренеры. Правление Союза рассмотрит это обращение 6 апреля.

Ранее Союз биатлонистов России опубликовал итоговый рейтинг сезона 2019-2020 и подвёл итоги Кубка России, который не был доведён до конца из-за распространения коронавируса. Явным лидером у мужчин стал представитель Тюменской области Александр Логинов, писал NEWS.ru.