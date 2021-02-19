Губерниев прокомментировал будущую эстафету в Поклюке

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на состав мужской сборной России на эстафету в словенской Поклюке. Он написал в своём Telegram-канале: «Будем глядеть».
Определён состав сборной России на эстафеты в рамках чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке. Мужская сборная состоит из Карима Халили, Матвея Елисеева, Александра Логинова, Эдуарда Латыпова. В женскую вошли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.
При этом «забойщиком» российской команды выступит Карим Халили, на втором этапе побежит Матвей Елисеев, далее — Александр Логинов, а финишёром будет Эдуард Латыпов.
Халили бежит, уже неплохо. Будем глядеть, — написал Губерниев на своей странице в Telegram.
В первых пяти гонках чемпионата мира российские биатлонисты не завоевали ни одной награды, а лучшим результатом стало седьмое место Эдуарда Латыпова в гонке преследования. Всего на чемпионате мира будет разыграно 12 комплектов наград.
Как писал NEWS.ru, главный тренер сборной России Валерий Польховский ответил на критику экспертов, обвинивших его в неправильном выборе места сбора для подводки к чемпионату мира.