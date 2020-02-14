https://static.news.ru/photo/0a442796-4fd6-11ea-91fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: guberniev_dmitry/instagram.com

Журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию биатлониста Евгения Устюгова и лишение его завоёванной в Сочи золотой медали высказыванием экс-премьера Виктора Черномырдина.

Никогда такого не было и вот опять! <...> Весело веселье — тяжело похмелье! — написал он в Instagram.

Расследование в отношении Устюгова было начато Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в 2018 году, когда его и ещё несколько десятков российских биатлонистов заподозрили в употреблении запрещённых препаратов. В итоге все результаты спортсмена с 27 августа по конец сезона-2013/2014 аннулированы.

Как писал NEWS.ru, если решение WADA не будет отменено в Спортивном арбитражном суде (CAS), Россия переместится с первого места на третье в медальном зачёте ОИ-2014. Первое и второе места займут Норвегия и Канада соответственно.